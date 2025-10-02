José Meolans presente en el Campeonato Argentino de Máster de Natación 2025 en Santiago

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades recibe a más de 600 nadadores de todo el país. Entre competencias y camaradería, la presencia del ex campeón mundial marcó la jornada con una charla exclusiva.

Hoy 22:02

El Campeonato Argentino de Máster de Natación 2025 se desarrolla en Santiago del Estero, del 1 al 4 de octubre, con un marco imponente: el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades. Allí, más de 100 instituciones y alrededor de 600 nadadores se dieron cita para competir en diferentes pruebas y mostrar lo mejor de la disciplina en aguas santiagueñas.

La gran atracción de la jornada fue la presencia de José Meolans, multicampeón argentino y ex campeón mundial, quien participó como invitado especial. El cordobés compartió una charla abierta destinada a nadadores, entrenadores y profesores, donde abordó aspectos técnicos, experiencias personales y reflexiones sobre el deporte que lo consagró.

En ese sentido, Meolans expresó: "Muy feliz de volver después de nueve años y ver como están las instalaciones, contar con un lugar así es único. Se viene trabajando fuerte en la natación y hay que continuar por esa vía", expresó.

El encuentro con Meolans fue organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación, encabezada por el profesor Carlos Dapello, junto a la directora del Natatorio, Josefina Brandowsky, quienes dieron la bienvenida al ídolo de la natación. La actividad generó gran entusiasmo entre los presentes, quienes pudieron escuchar de primera mano a uno de los máximos referentes de la natación argentina.

Por su parte la directora del Natatorio Josefina Brandowsky, comentó: "Realmente nos ha hecho sentir las ganas de estar en este deporte", comentó sobre la visita de Meolans.

Con un calendario cargado de competencias, el torneo promete días a pura emoción, donde la pasión por la natación máster se combina con la camaradería entre deportistas de todo el país. Santiago, una vez más, se consolida como escenario central de grandes eventos deportivos nacionales.