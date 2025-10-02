Ingresar
Estudiantes de Herrera lanzaron su propia yerba mate en homenaje a los 125 años del pueblo

El proyecto comenzó en 2024 y está a cargo de estudiantes de 1° y 2° año.

Hoy 22:10
alumnos herrera

En el marco del 125° aniversario de Herrera, los alumnos del Agrupamiento de Itinerancia N°86156 presentaron un original homenaje a su comunidad: el lanzamiento de su propia yerba mate, denominada “La Estación”, un microemprendimiento escolar que combina identidad, pertenencia y educación.

El proyecto comenzó en 2024 y está a cargo de estudiantes de 1° y 2° año, acompañados por los docentes Martín Silva, Christian Bruchman y Javier Urquiza. La iniciativa, explicaron, no persigue fines estrictamente lucrativos, sino que busca diversificar las estrategias pedagógicas, propiciando un aprendizaje que trascienda lo teórico y se vincule con experiencias concretas de producción, comunicación y diseño.

El envase de “La Estación” fue especialmente creado para transmitir el orgullo de ser herrerenses y, al mismo tiempo, poner en valor el rol de los procesos productivos y su impacto en la economía local y regional.

Finalmente, los estudiantes invitaron a la comunidad a adquirir la yerba mate y sumarse a la celebración de este nuevo aniversario, compartiendo un producto que simboliza el esfuerzo colectivo y el amor por su pueblo.

