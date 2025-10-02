Tragedia en China: un influencer murió al estrellarse con un avión ultraligero casero durante una transmisión en vivo

Tang Feiji, de 55 años, transmitía su vuelo en redes sociales cuando la aeronave que había construido perdió el control y se incendió. El accidente fue presenciado en directo por miles de usuarios.

Hoy 00:00

Un impactante accidente conmocionó a China tras conocerse la muerte del influencer Tang Feiji, de 55 años, quien se estrelló mientras piloteaba un avión ultraligero casero. El hombre transmitía en vivo su travesía a través de las redes sociales cuando la aeronave perdió el control y se precipitó contra el suelo.

En las imágenes difundidas se observa a Tang sentado en una estructura similar a un helicóptero artesanal, equipado con un asiento y dos hélices. Mientras mantenía sus manos en los controles, el teléfono con el que registraba la experiencia quedó colgado en la cabina, transmitiendo cada instante en tiempo real. De manera repentina, la transmisión se congeló y se cortó la señal.

Otra cámara, ubicada en tierra, captó la caída del ultraligero sobre un camino de tierra. En la grabación se percibe cómo las hélices se desprenden antes de que la máquina se estrelle detrás de un arbusto y, pocos segundos después, comience a incendiarse.

Los miles de usuarios que seguían la transmisión en vivo reaccionaron con sorpresa y desconcierto. Algunos, creyendo que se trataba de un percance leve, hicieron comentarios irónicos; otros advirtieron rápidamente la gravedad de la situación y pidieron que se alertara a la policía y a los servicios de emergencia.

El trágico episodio generó conmoción en las redes sociales chinas y abrió nuevamente el debate sobre los riesgos de los vuelos experimentales y la exposición extrema en plataformas digitales.