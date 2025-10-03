El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC

Se espera una jornada soleada y con vientos del sector norte. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.
Hacia la tarde, se anuncia cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se vivirá una jornada veraniega con una máxima que tocaría los 38ºC, cielo algo nublado y vientos del sector norte. El domingo, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector sur que harían descender la máxima hasta los 31ºC.
