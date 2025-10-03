El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC

Se espera una jornada soleada y con vientos del sector norte. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 06:20

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, se anuncia cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se vivirá una jornada veraniega con una máxima que tocaría los 38ºC, cielo algo nublado y vientos del sector norte. El domingo, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector sur que harían descender la máxima hasta los 31ºC.

