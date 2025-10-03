Miley Cyrus reflexiona sobre sus primeras controversias y la cultura de la cancelación

La cantante revela que fue “la primera persona en ser cancelada” y habla de su transformación desde Hannah Montana hasta convertirse en una estrella pop provocativa.

Miley Cyrus está recordando algunas de las controversias que marcaron los inicios de su carrera y cómo enfrentó la crítica y la cultura de la cancelación.

En un adelanto de una entrevista que se emitirá el 5 de octubre en CBS Sunday Morning, la cantante respondió a la conductora Tracy Smith sobre la reacción negativa que recibió de madres enfadadas durante su transición de Hannah Montana a una carrera musical más provocativa.

"Fui la primera persona en quizá alguna vez ser cancelada, supongo", dijo Cyrus en el clip compartido en Instagram de CBS Sunday Morning. "No supe hasta que fui mayor lo brutal que realmente fue".

Cyrus saltó a la fama como protagonista de Hannah Montana, serie de Disney Channel que debutó en 2006 con 5,4 millones de espectadores, un récord para la cadena. Tenía solo 13 años cuando interpretó a Miley Stewart, una adolescente con doble vida secreta: estudiante de día y estrella pop global de noche. La serie se emitió hasta 2011.

Tras el éxito del programa, Cyrus realizó una transformación audaz con una imagen más atrevida y provocativa, lanzando álbumes como Can’t Be Tamed (2010) y Bangerz (2013), este último debutando en el número 1 del Billboard 200.

A pesar de las críticas, la cantante de Flowers afirmó que disfrutó la experiencia, incluso con la controversia.

"Fue muy desafiante para los demás, pero para mí fue un buen momento", dijo Cyrus. "Parecía divertido y fue divertido. No fue hasta que fui mayor que me di cuenta de lo duro que fue..."

Agregó: "Nunca, estando donde estoy ahora, miraría a alguien en sus 20 desde el punto de vista de quien soy ahora. Pero en ese momento, fue increíble".

Mientras reflexionaba sobre su experiencia como figura temprana en la cultura de la cancelación, muchos comentaron que otras estrellas pop femeninas enfrentaron reacciones similares o incluso más duras antes que ella.

"Te amo Miley por siempre, pero todos sabemos que MADONNA fue la primera y la más cancelada en la industria musical", escribió un usuario. Otro agregó: "Britney Spears definitivamente no estaría de acuerdo". Un tercero señaló: "Primera persona… ¿y qué pasa con la controversia de Christina Aguilera con su canción Dirty? Recibió muchísimas críticas".

Se espera que Cyrus también hable sobre su camino hacia la sobriedad, su familia y su noveno álbum de estudio, Something Beautiful, durante la entrevista. El episodio incluirá además una conversación con el cantante Cat Stevens (ahora Yusuf), quien hablará sobre su nueva autobiografía Cat On The Road To Findout.

Esta no es la primera vez que Cyrus se abre sobre su pasado turbulento. A principios de este año, habló sobre la era Bangerz, un periodo en que sorprendió al público con atuendos provocativos y presentaciones arriesgadas, desafiando su imagen anterior como estrella de Disney.

"Ese fue el momento en que me golpearon tan fuerte, y me sentí tan avergonzada", dijo Cyrus en junio durante una entrevista en el podcast Reclaiming. "Incluso hubo un momento en que mi hermano y mi hermana no querían ir a la escuela, por lo humillados que se sentían de estar relacionados conmigo. Sentía mucha culpa por lo difícil que habría sido ser mi hermano o mi padre, y lo vergonzoso que era".

Se puede ver un adelanto de la próxima entrevista de Cyrus en CBS Sunday Morning en Instagram.