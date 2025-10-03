Palermo: un ascensor se desplomó y dejó a nueve jóvenes hospitalizados

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero los heridos fueron trasladados al hospital por el SAME.

Hoy 08:07

Una noche de susto y desesperación se vivió en el barrio porteño de Palermo cuando un ascensor con nueve jóvenes adentro se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700. El accidente dejó heridos, que fueron rápidamente asistidos por personal del SAME, bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de la 1:35 de la madrugada. Por causas que aún se investigan, la cabina del ascensor cayó a toda velocidad desde el séptimo piso hasta la planta baja, provocando un estruendo que alertó a los vecinos. En su interior había seis mujeres y tres hombres atrapados, quienes quedaron atrapados tras el impacto.

Según informaron fuentes oficiales, el SAME desplegó varias ambulancias y una unidad de triage para asistir a los heridos. Cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos al Pirovano y dos al Rivadavia, con politraumatismos de diversa gravedad. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El operativo de rescate fue coordinado por personal de la Comisaría 14 B y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron intensamente para liberar a los ocupantes del ascensor. Las imágenes del lugar mostraban una cabina totalmente destrozada, evidencia del violento desplome.

Interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar. Se investiga si el accidente fue producto de una falla mecánica o de una sobrecarga en el sistema.