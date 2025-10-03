Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 22º
X
País

El INCUCAI lanzó un plan nacional para garantizar el acceso igualitario al trasplante de córneas

A través de la resolución 336/2025, el organismo aprobó un programa que busca reducir las diferencias regionales y mejorar los tiempos de espera para pacientes en lista de trasplante.

Hoy 08:35
INCUCAI

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó la puesta en marcha de un programa que busca garantizar la equidad en el acceso a los trasplantes de córneas en la Argentina. La resolución, que lleva el número 336/2025, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el próximo 6 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida, que tendrá una duración inicial de seis meses, surge a partir de evaluaciones realizadas por el organismo sobre los tiempos de espera de los pacientes inscriptos para trasplante, que revelaron marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones del país.

En los considerandos, el INCUCAI señaló que existen provincias con un gran número de personas en lista de espera y una alta prevalencia por millón de habitantes, lo que impacta directamente en la duración de los procesos y genera una situación de inequidad respecto a otras regiones.

Frente a este escenario, se dispuso la creación del “Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas”, cuyo propósito es implementar un esquema de redistribución entre provincias. El criterio será priorizar a aquellas jurisdicciones con menor cantidad de donantes efectivos y mayores tiempos de espera, de modo de optimizar la accesibilidad para los pacientes que se encuentran en las regiones más desfavorecidas.

La resolución también establece que deben definirse los criterios para seleccionar a las provincias que cedan córneas y a las receptoras, así como los compromisos que asuman estas últimas y los indicadores de evaluación que se utilizarán para medir el impacto de la medida.

La iniciativa cuenta con el aval de la Comisión Federal de Trasplantes (Co.Fe.Tra), que brindó su asesoramiento en reuniones realizadas en agosto y septiembre de este año, y del Comité de Bioética del INCUCAI, que respaldó la propuesta. Además, participaron en el análisis la Dirección Científico Técnica, la Dirección Médica, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información del organismo, todas sin objeciones.

La resolución fue adoptada en la reunión de Directorio celebrada el 2 de octubre de 2025 y lleva las firmas de Gabriela Hidalgo, Richard Malan y Carlos Soratti.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  2. 2. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 19º la primera práctica del Gran Premio de Singapur
  4. 4. Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors en La Paternal
  5. 5. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT