Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes y martes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:53

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Lunes 6 de octubre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios El Paraíso, San Fernando y Villa 9 de Julio de la ciudad de La Banda

de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios Unión Ferroviaria y el Bosque de la ciudad de La Banda.

Martes 7 de octubre:

de 09:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Cuatro Horcones (dpto. Banda)

de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de Lugones y sus zonas rurales aledañas.

