Argentina volvió a festejar ante Italia, se quedó con el grupo y espera a su rival en octavos de final

El seleccionado argentino venció por 1-0 a los europeos para conseguir su tercera victoria consecutiva en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

Argentina Sub20 festejo

La Selección Argentina Sub-20 venció por 1-0 a Italia en la última jornada del Grupo D del Mundial de la categoría, con un golazo de Dylan Gorosito. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Placente finalizó la fase inicial con puntaje perfecto y se aseguró el primer lugar de la zona.

El combinado nacional llegó a este encuentro ya clasificado a los octavos de final, pero igualmente mostró solidez y determinación para mantener su racha ganadora. El tanto de Gorosito, una brillante definición, le permitió a la Albiceleste cerrar la fase de grupos con una identidad de juego clara.

Ahora, la Argentina Sub-20 deberá esperar a que se complete la fase de grupos para conocer a su próximo rival, que será uno de los mejores terceros del certamen. El equipo de Placente, que ilusiona con su rendimiento y solidez colectiva, se perfila como uno de los grandes candidatos al título.

