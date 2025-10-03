Mendoza: la maniataron junto a sus hijos y le robaron $84 millones y una camioneta

La víctima fue sorprendida por dos hombres armados. Tras reducirla, huyeron con dinero y una Amarok de su empresa.

Hoy 09:31

Una mujer fue asaltada en la puerta de su casa en Guaymallén, Mendoza, por dos delincuentes armados que la obligaron a entrar y la ataron junto a sus hijos. Los ladrones huyeron con una suma millonaria y una camioneta Amarok de la empresa para la que trabajaba.

El hecho ocurrió a las 3.30 de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Libertad. La mujer relató que los delincuentes era dos, que la ataron a ella y a sus hijos, y que ni bien pudo liberarse llamó al 911.

Según declaró la víctima, los atacantes estaban armados y la obligaron a entrar a su casa bajo amenazas. En el interior estaban sus hijos. Después de revolver todo, finalmente se llevaron una mochila que contenía $84 millones y Us$ 5 mil, y se escaparon en la Volkswagen Amarok.