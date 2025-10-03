La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 09:55

Este año se llevará a cabo el 10° Encuentro Coral "Cantares Polifónicos: Himno a la Alegría", organizado por el Prof. Julio A. Belizan y el Coro Resonancias. La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad.

La primera jornada se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 21:30 hs en la Iglesia San Francisco, donde se presentarán los siguientes coros:

Coro Municipal del CEA , dirigido por el Prof. Guillermo Gauna .

, dirigido por el . Coro de Cámara de la UCSE , dirigido por el Prof. Mariano Valladares .

, dirigido por el . Coro Resonancias, bajo la dirección del Prof. Julio A. Belizan.

El evento concluirá en el Auditorio del Colegio de Médicos, el sábado 4 de octubre a las 19:30 hs, con una segunda jornada que contará con la participación de:

Coro de Cámara "Enrique Smith" , dirigido por el Prof. Chuny Cardozo .

, dirigido por el . Grupo Coral - Añatuya Municipal , dirigido por el Prof. Julio Belizan .

, dirigido por el . Coro Resonancias, dirigido nuevamente por el Prof. Julio A. Belizan.

Artistas invitados:

Solista de Canto Femenino: Daniela Judith Ponce .

. Academia de Tango "Flor de Milonga".

Este evento busca celebrar la música coral y el canto polifónico en una atmósfera de fraternidad y alegría. Además, la entrada será libre y gratuita, brindando la oportunidad de disfrutar de este espectáculo para toda la comunidad.