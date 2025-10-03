La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad. La entrada será libre y gratuita.
Este año se llevará a cabo el 10° Encuentro Coral "Cantares Polifónicos: Himno a la Alegría", organizado por el Prof. Julio A. Belizan y el Coro Resonancias. La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad.
La primera jornada se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 21:30 hs en la Iglesia San Francisco, donde se presentarán los siguientes coros:
El evento concluirá en el Auditorio del Colegio de Médicos, el sábado 4 de octubre a las 19:30 hs, con una segunda jornada que contará con la participación de:
Artistas invitados:
Este evento busca celebrar la música coral y el canto polifónico en una atmósfera de fraternidad y alegría. Además, la entrada será libre y gratuita, brindando la oportunidad de disfrutar de este espectáculo para toda la comunidad.