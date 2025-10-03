Ingresar
Se llevará a cabo el 10° Encuentro Coral "Cantares Polifónicos: Himno a la Alegría"

La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 09:55

Este año se llevará a cabo el 10° Encuentro Coral "Cantares Polifónicos: Himno a la Alegría", organizado por el Prof. Julio A. Belizan y el Coro Resonancias. La propuesta artística ofrecerá dos jornadas musicales, que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad.

La primera jornada se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a las 21:30 hs en la Iglesia San Francisco, donde se presentarán los siguientes coros:

  • Coro Municipal del CEA, dirigido por el Prof. Guillermo Gauna.
  • Coro de Cámara de la UCSE, dirigido por el Prof. Mariano Valladares.
  • Coro Resonancias, bajo la dirección del Prof. Julio A. Belizan.

El evento concluirá en el Auditorio del Colegio de Médicos, el sábado 4 de octubre a las 19:30 hs, con una segunda jornada que contará con la participación de:

  • Coro de Cámara "Enrique Smith", dirigido por el Prof. Chuny Cardozo.
  • Grupo Coral - Añatuya Municipal, dirigido por el Prof. Julio Belizan.
  • Coro Resonancias, dirigido nuevamente por el Prof. Julio A. Belizan.

Artistas invitados:

  • Solista de Canto Femenino: Daniela Judith Ponce.
  • Academia de Tango "Flor de Milonga".

Este evento busca celebrar la música coral y el canto polifónico en una atmósfera de fraternidad y alegría. Además, la entrada será libre y gratuita, brindando la oportunidad de disfrutar de este espectáculo para toda la comunidad.

