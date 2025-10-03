Quedó definido el cuadro de las semifinales de la Copa Argentina: cuándo se jugarán

El Millonario se metió entre los cuatro mejores junto a Belgrano, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. River es el único que sabe lo que es ser campeón del certamen que otorga un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Hoy 10:49

La Copa Argentina ya tiene a sus semifinalistas confirmados. Tras el triunfo de River frente a Racing en Arroyito, se completó el cuadro de los cuatro equipos que irán en busca del título: Independiente Rivadavia, Belgrano, Argentinos Juniors y el Millonario, que es el único con experiencia de campeón en esta competencia.

En la próxima instancia, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, que buscará hacer historia e ir por su primer trofeo oficial. En la otra llave, Belgrano se medirá ante Argentinos Juniors, dos clubes que también sueñan con conquistar por primera vez el torneo y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El camino de los semifinalistas estuvo cargado de batallas: River eliminó a Unión en octavos y a Racing en cuartos; Independiente Rivadavia dejó en el camino a Central Córdoba de Rosario y Tigre; Belgrano eliminó a Independiente y Newell’s; mientras que Argentinos superó a Aldosivi y Lanús.

Por ahora, la organización no confirmó días, horarios ni sedes para los partidos de semifinales, aunque se espera que ambos encuentros se jueguen a fines de octubre, dejando la final para noviembre.