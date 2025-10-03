Triple femicidio narco: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

Está acusado de ser coautor del triple femicidio narco en Florencio Varela. El sospechoso pasará la noche en Puerta 12 y este viernes por la mañana será indagado por el fiscal Arribas.

Hoy 11:05

Después de haber sido expulsado de Perú, este viernes por la noche se concretó la llegada de Matías Ozorio a la Argentina. Bajo un fuerte operativo de seguridad, el supuesto coautor del triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez cometido en una casa de Florencio Varela ya se encuentra a disposición de las autoridades nacionales.

El detenido fue escoltado por agentes de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense, quienes se trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea Argentina a la ciudad de Lima. Cerca de las 23:07 horas, la tripulación había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar.

En uno de los videos, se escuchó como uno de los efectivos le consultó cómo había estado el vuelo, a lo que él responde: “Bien”, aún sentado en la aeronave. Lo escoltaban dos integrantes del grupo GEOF, que lo custodiaban con firmeza.

Al ser notificado de su arribo y de que quedaba a disposición del Estado argentino y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, el detenido asintió en silencio, con una actitud serena y resignada ante su inminente reclusión.

Tras un breve intercambio, Ozorio descendió del avión y fue trasladado por agentes de la DDI de La Matanza, quienes participan en la investigación dirigida por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas. Con las manos atadas con un precinto, el detenido fue trasladado en un helicóptero hacia Puerta 12.

El ladero de “Pequeño J” pasará la noche en esa unidad carcelaria. No obstante, está previsto que el viernes por la mañana sea llevado a una audiencia indagatoria, en donde lo pondrán en conocimiento de su situación procesal.

Existirían certezas sobre la presencia de Ozorio en la vivienda de Florencio Varela, donde se perpetró el triple femicidio narco. Se cree que su función fue asegurar la ejecución del plan.

En la misma hipótesis, las autoridades lo ubicarían dentro del Volkswagen Fox conducido por Víctor Sotacuro Lázaro, quien fue detenido en Villazón (Bolivia) durante un intento de fuga. En el vehículo también viajaba Florencia Ibáñez, sobrina del remisero y séptima detenida en la causa.

A diferencia de Tomy Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como líder de la banda detrás del brutal triple crimen, la situación de Ozorio se resolvió con mayor celeridad. El motivo radica en que, al ser argentino y no registrar causas abiertas en Perú, su expulsión se gestionó de manera más expeditiva.

Su detención, efectuada el miércoles por la Policía Nacional de Perú, fue resultado de una labor conjunta con la Policía Bonaerense. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional que se activó tras ser identificado en el marco de la causa.