El Colegio Nuestra Señora de Luján inició su peregrinación a la Basílica de Luján

Los alumnos de 5° año del Colegio Nuestra Señora de Luján emprendieron ayer un viaje cargado de espiritualidad y aprendizaje, en el marco del proyecto "Peregrinos con María de Luján 2025", bajo el lema "Madre danos amor, para caminar con esperanza".

Con gran entusiasmo y fervor, los alumnos de 5° año del turno mañana y turno tarde del Colegio Nuestra Señora de Luján, perteneciente a la Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea de Cemmo, comenzaron ayer jueves 2 de octubre, su esperado viaje a la Basílica de Luján, en el marco del proyecto pedagógico institucional "Peregrinos con María de Luján 2025".

Bajo el lema “MADRE, DANOS AMOR, PARA CAMINAR CON ESPERANZA”, los estudiantes, acompañados por un equipo de docentes, emprendieron la travesía con el objetivo de vivir una experiencia de fe y reflexión, en un año tan especial como es el Jubileo en la casa de la Virgen de Luján.

El programa de actividades incluye la participación en la tradicional peregrinación hacia la Basílica, lugar de profunda devoción para los fieles de todo el país. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar visitas guiadas a emblemáticos puntos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, tales como la Catedral Metropolitana, Tierra Santa, el Cabildo, la Plaza de Mayo y el Obelisco.

Estas actividades están pensadas no solo para conocer la historia y la cultura del país, sino también para fomentar el desarrollo integral de los alumnos, promoviendo valores cristianos y el fortalecimiento de vínculos fraternos entre ellos. El viaje se enmarca dentro de una propuesta educativa que busca enriquecer la formación espiritual y humana de los jóvenes, al tiempo que se favorece la integración de la comunidad escolar.

El proyecto "Peregrinos con María de Luján 2025" busca, además de la formación religiosa y cultural, propiciar un espacio de reflexión sobre la importancia de caminar juntos como comunidad, guiados por la fe y la esperanza. A través de este tipo de iniciativas, el Colegio Nuestra Señora de Luján reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, donde se promueve tanto el desarrollo académico como los valores humanos y cristianos que enriquecen la vida escolar y personal de cada estudiante.

Con esta actividad, los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján no solo cumplen con una experiencia formativa, sino que también afianzan su vínculo con la Virgen de Luján, quien los acompaña en cada paso de su caminar.

A lo largo de este año jubilar, los alumnos continuarán participando en diversas actividades dentro del marco de este proyecto, fomentando un espíritu de comunidad y fraternidad que se extiende más allá de las paredes del aula. Sin dudas, esta peregrinación quedará grabada en la memoria y el corazón de los estudiantes, como un hito importante en su formación.