Confirman que el proyecto de Piratas del Caribe con Margot Robbie sigue en marcha

El productor Jerry Bruckheimer asegura que se está trabajando en un nuevo guion, manteniendo viva la saga de aventuras más exitosa del siglo XXI.

Hoy 11:33

Jerry Bruckheimer, productor histórico de Hollywood, confirmó que el proyecto de Piratas del Caribe protagonizado por Margot Robbie sigue vivo. Según señaló, actualmente se está trabajando en un nuevo guion, lo que indica que Disney continúa apostando por la franquicia, que desde 2003 ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en taquilla.

La saga ha estado inactiva desde 2017, con el estreno de La venganza de Salazar, y Disney había mostrado dudas sobre cómo relanzarla. Ahora, Bruckheimer asegura que Margot Robbie continúa involucrada, pese a que en 2022 la actriz había señalado que su proyecto parecía estar detenido.

El productor también reveló que en algún momento existieron dos guiones distintos para la saga, de los cuales uno fue descartado y el otro se encuentra actualmente en desarrollo. Aunque no se confirmó si se trata del spin-off femenino con Robbie o un reboot con otros personajes, las declaraciones subrayan el interés de Disney por continuar la franquicia.

Margot Robbie

Desde La maldición de la Perla Negra, donde Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley redefinieron la aventura pirata en el cine moderno, la saga se consolidó como un fenómeno internacional, con cuatro secuelas que siguieron a aquel éxito inicial.

Respecto a Margot Robbie, su incorporación permitiría a Disney ampliar el universo de Piratas del Caribe con un personaje nuevo, sin depender exclusivamente de Jack Sparrow. La actriz, tras el éxito de Barbie y Aves de Presa, se encuentra en un momento destacado de su carrera, lo que podría contribuir a revitalizar la franquicia.

Además de Piratas del Caribe, Bruckheimer confirmó que trabaja en una nueva entrega de Top Gun y una película sobre Fórmula 1, demostrando que no tiene planes de retirarse. Según el productor, “no se trata del dinero, sino de la sonrisa que pones en la cara de la gente”, frase que resume la esencia de sus proyectos y la capacidad de la saga pirata para entretener a millones de espectadores con aventuras, música épica y batallas navales.