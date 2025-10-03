Exequiel Palacios renovó con Bayer Leverkusen hasta 2030

El mediocampista argentino extendió su contrato por dos años más, mientras se recupera de una lesión que lo tendrá inactivo hasta el 2026. El campeón del mundo es pieza clave en el equipo de Xabi Alonso.

Hoy 12:26

El Bayer Leverkusen aseguró la continuidad de Exequiel Palacios hasta junio de 2030, en una renovación que estira dos temporadas más el vínculo original, que vencía en 2028. El mediocampista tucumano, actualmente lesionado, continuará ligado al club alemán en el que se consolidó desde su llegada en 2020.

“Estoy feliz por renovar porque me están dando otra oportunidad de estar en el club. El cariño que recibo del staff es enorme y para mí es un orgullo seguir aquí”, expresó el ex River Plate, que atraviesa la recuperación de una lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas al menos hasta enero.

Durante su etapa en el Leverkusen, Palacios disputó 162 partidos, con 15 goles y 16 asistencias, siendo protagonista en la Bundesliga invicta y en la Copa de Alemania conquistada en la última temporada. Sin embargo, las lesiones marcaron su recorrido: ya se perdió 58 encuentros por distintos problemas físicos, aunque siempre logró recuperar su lugar como titular.

El director deportivo Simon Rolfes destacó su importancia en el equipo: “Desde su llegada se convirtió en un pilar. Su experiencia internacional y sus cualidades estratégicas lo hacen esencial para un club con ambición de títulos”.

Mientras tanto, el volante campeón del mundo con la Selección Argentina apunta a volver en plenitud en 2026, con el objetivo de seguir brillando en la Bundesliga y en las copas europeas bajo la conducción de Xabi Alonso.