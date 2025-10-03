Los convocados de la Selección Argentina: sorpresas, regresos y una confirmación clave

Lionel Scaloni presentó la lista para la próxima gira por Estados Unidos. Entre los citados aparecen Cambeses, Rivero y Aníbal Moreno como novedades, vuelve Enzo Fernández y se mantiene el Flaco López.

La Selección Argentina dio a conocer su lista de convocados para la próxima fecha FIFA, y el anuncio de Lionel Scaloni dejó varias sorpresas. El entrenador citó a jugadores que no estaban en el radar, sumó un regreso esperado y ratificó a una de las revelaciones del fútbol sudamericano.

Entre los nombres que llamaron la atención figuran Facundo Cambeses, arquero de Racing, el defensor de River, Lautaro Rivero, y el mediocampista de Palmeiras, Aníbal Moreno. Los tres tendrán su oportunidad de mostrarse en el ciclo del campeón del mundo, en partidos amistosos que se jugarán en Estados Unidos.

Además, se confirmó el regreso de Enzo Fernández, ausente en las últimas convocatorias por problemas físicos, y de Marco Senesi, que vuelve a meterse en la nómina. La otra buena noticia para el fútbol argentino llegó con la ratificación de José "Flaco" López, figura del Palmeiras, que se mantiene en consideración tras sus últimas actuaciones destacadas.

De esta manera, Scaloni mezcla experiencia con pruebas de futuro en un calendario que apunta a la Copa América 2026 y las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Albiceleste buscará seguir siendo protagonista.