La Banda concretó la firma de convenio con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, firmó un convenio con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), con el propósito de continuar trabajando en conjunto en la formación de estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud y el desarrollo de actividades con fuerte impacto comunitario.

El decano de la Facultad, Marcelino Ledesma, expresó: “Hay una corresponsabilidad y sostenimiento de la salud y queremos aportar desde la formación de nuestros estudiantes de Educación para la Salud con una fuerte perspectiva en la salud pública. Estamos muy agradecidos de que podamos avanzar en este sentido desde la universidad con esta tarea interdisciplinaria que es un aporte al Estado y al sistema de la salud”.

Por su parte, el secretario de Salud de La Banda, Julio César Scabuzzo, destacó: “Es un orgullo que una facultad de una universidad tan importante como es la UNSE nos elija una vez más para firmar este convenio. La universidad es el pueblo, es el vecino, así lo entendemos desde el municipio”.

Por su parte, el intendente Ing. Roger E. Nediani, indicó: “Este convenio tendrá una vigencia de dos años, sienta las bases para una colaboración sostenida y fructífera, enfocada en el compromiso social y el fortalecimiento de la salud comunitaria, como así también promover la educación sanitaria y garantizar un trabajo articulado con las instituciones de formación superior”.