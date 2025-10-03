Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 34º
X
Locales

El municipio bandeño dictó taller de prevención de ITS y embarazo no intencional en la Escuela Técnica N° 2

La actividad estuvo a cargo del personal del CIC San Carlos, en conjunto con los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales de la Licenciatura en Educación para la Salud.

Hoy 13:20

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló una jornada educativa en la Escuela Técnica N°2, destinada a alumnos de 5to año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad estuvo a cargo del personal del CIC San Carlos, en conjunto con los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales de la Licenciatura en Educación para la Salud, quienes abordaron temas vinculados a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y al embarazo no intencional en la adolescencia.

Durante el encuentro, los jóvenes recibieron información clara y herramientas de prevención, con el objetivo de promover conductas responsables y fortalecer la toma de decisiones conscientes respecto a su salud.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Es fundamental acompañar a nuestros adolescentes en el acceso a la información, para que puedan prevenir riesgos y proyectar un futuro con más salud y oportunidades. La educación es una de las herramientas más poderosas para cuidar a las próximas generaciones”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a la promoción de la salud integral y a la prevención desde una perspectiva comunitaria y educativa.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  2. 2. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  3. 3. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  4. 4. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
  5. 5. Tragedia en China: un influencer murió al estrellarse con un avión ultraligero casero durante una transmisión en vivo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT