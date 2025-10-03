El municipio bandeño dictó taller de prevención de ITS y embarazo no intencional en la Escuela Técnica N° 2

La actividad estuvo a cargo del personal del CIC San Carlos, en conjunto con los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales de la Licenciatura en Educación para la Salud.

Hoy 13:20

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló una jornada educativa en la Escuela Técnica N°2, destinada a alumnos de 5to año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad estuvo a cargo del personal del CIC San Carlos, en conjunto con los estudiantes que realizan sus prácticas pre-profesionales de la Licenciatura en Educación para la Salud, quienes abordaron temas vinculados a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y al embarazo no intencional en la adolescencia.

Durante el encuentro, los jóvenes recibieron información clara y herramientas de prevención, con el objetivo de promover conductas responsables y fortalecer la toma de decisiones conscientes respecto a su salud.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Es fundamental acompañar a nuestros adolescentes en el acceso a la información, para que puedan prevenir riesgos y proyectar un futuro con más salud y oportunidades. La educación es una de las herramientas más poderosas para cuidar a las próximas generaciones”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a la promoción de la salud integral y a la prevención desde una perspectiva comunitaria y educativa.