La Municipalidad de La Banda intensifica los trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad

Estas obras son parte de un plan integral que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de atender de manera eficiente las necesidades de infraestructura y mejorar la calidad de vida de todos los bandeños.

Hoy 13:28

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa realizando trabajos de bacheo, nivelado, perfilado y riego en distintos sectores de la ciudad a los fines de mejorar la transitabilidad vehicular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las intervenciones comenzaron en calle Sarmiento del Barrio 9 de Julio y Juan José Paso desde Belgrano hasta Ruta 1 Barrio San Javier. También se realizaron en Calle 25 de Mayo de Primera Junta a calle 7, Avenida Besares frente al cine Renzi, calle Santa Fe entre Belgrano y Sáenz Peña.

Asimismo trabajadores municipales continuaron por calle Deán Funes y Daniel Prados, Sáenz Peña de Irigoyen a Pedro León Gallo y Sáenz Peña entre Uriarte y Borges y también en calle Avellaneda esquina Moreno, Misiones de Rep. Del Líbano hasta Pueyrredón.

En este sentido el intendente Ing. Roger E. Nediani ha destacado que estas obras son parte de un plan integral que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de atender de manera eficiente las necesidades de infraestructura y mejorar la calidad de vida de todos los bandeños.

La Municipalidad de La Banda intensificará estas intervenciones para garantizar que las calles se mantengan en óptimas condiciones, contribuyendo al desarrollo urbano y a la seguridad vial.

Cabe destacar, que desde el Departamento Ejecutivo Municipal solicita a los conductores circular con precaución en los sectores que se encuentran en ejecución las obras.