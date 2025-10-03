Sarmiento recibe a un Gimnasia necesitado de puntos, por el Torneo Clausura

El Verde quiere mantenerse en playoffs, mientras que el Lobo llega en crisis, con tres derrotas seguidas y problemas institucionales.

Hoy 00:29

Este sábado desde las 14.30, en el Estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán por una nueva fecha del Torneo Clausura. Los dos equipos necesitan sumar: el Verdolaga para soñar con meterse en los playoffs y el Lobo para cortar la racha negativa que lo tiene contra las cuerdas.

El equipo dirigido por Facundo Sava llega tras una dura derrota contra Talleres, con un polémico gol de Nahuel Bustos que lo privó de sumar. Sin embargo, los triunfos previos frente a Aldosivi y Barracas Central le dieron aire en la tabla anual y le permiten ilusionarse con el objetivo. Aun así, los promedios lo mantienen en alerta: con un coeficiente de 1,009, apenas supera al 0.731 de San Martín de San Juan, que hoy estaría descendiendo.

Por el lado de Gimnasia, la situación es mucho más complicada. El equipo acumula tres derrotas consecutivas, la última una dura goleada 3-0 a manos de Rosario Central con gol incluido de Ángel Di María, quien pidió disculpas tras convertir.