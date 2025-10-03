En un duelo que promete, Lanús y San Lorenzo se miden en La Fortaleza

El Granate recibe al Ciclón este sábado a las 21.15 por la fecha 11 de la Zona B.

Hoy 00:36

Lanús y San Lorenzo se medirán este sábado desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El Granate llega con confianza tras su clasificación a semifinales de la Sudamericana y su invicto de cinco partidos en el torneo local.

El equipo de Mauricio Pellegrino viene de empatar ante Instituto y acumula tres triunfos seguidos en la competencia, lo que lo mantiene en zona de playoffs con 17 puntos. En paralelo, la Conmebol lo multó con 10.000 dólares por el festejo religioso de Marcelino Moreno frente a Fluminense, una sanción que generó polémica en el club.

Por su parte, San Lorenzo viene de ganarle 2-0 a Godoy Cruz y cortó una racha negativa de tres partidos sin victorias. El Ciclón vive una crisis institucional, pero el DT Damián Ayude logró darle aire al plantel, que ahora se ilusiona con prenderse en la pelea. La dirigencia transitoria se definirá el 13 de octubre, mientras el equipo buscará enfocarse en lo deportivo.

El probable once de Lanús vs. San Lorenzo

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.