Lanús logró un triunfazo ante San Lorenzo y se ilusiona con la clasificación

El Granate venció al Ciclón por 2 a 1 en La Fortaleza y sumó tres puntos de oro.

Hoy 00:24

En la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Lanús logró un valioso triunfo por 2-1 ante San Lorenzo en La Fortaleza y se metió en el tercer puesto de la Zona B, consolidándose como uno de los animadores del certamen.

Los goles del Granate fueron obra de Sasha Marcich y Walter Bou, quienes marcaron en momentos clave del encuentro para sellar la victoria. Por su parte, Diego Herazo descontó para el Ciclón, que luchó hasta el final pero no pudo evitar la derrota en condición de visitante.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino trepó hasta la tercera posición y se ilusiona con la clasificación a los playoffs, mientras que San Lorenzo quedó quinto en la tabla, todavía en zona de pelea pero con la necesidad de recuperar terreno en las próximas jornadas.