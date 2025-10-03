San Martín e Instituto no pudieron romper el cero en San Juan

El Verde y la Gloria empataron sin goles por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 17:36

En un encuentro correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, San Martín de San Juan e Instituto empataron sin goles en un partido marcado por la intensidad y los incidentes en la tribuna.

El Santo sufrió la expulsión de Nicolás Watson por una fuerte patada, lo que complicó aún más su panorama. Con este resultado, el equipo sanjuanino quedó último en la tabla anual y también en los promedios, complicando su permanencia en la categoría.

Por su parte, Instituto dejó escapar la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación a los playoffs, al no poder aprovechar la ventaja numérica en momentos clave.

El partido tuvo interrupciones durante el primer tiempo, ya que varios hinchas locales se treparon al alambrado, obligando a detener el juego por algunos minutos.

El resultado refleja la lucha de ambos equipos por mantenerse en sus objetivos: San Martín por escapar de los últimos puestos y la Gloria por meterse en la pelea por los playoffs.