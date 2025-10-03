San Martín (SJ) juega una nueva final por la permanencia ante Instituto

El Santo recibe a la Gloria este sábado a las 16.45 en el Hilario Sánchez por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Hoy 00:43

San Martín de San Juan e Instituto se enfrentarán este sábado desde las 16.45 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la 11° fecha del Torneo Clausura. El partido se presenta como un verdadero cruce de necesidades: los locales están contra las cuerdas en la lucha por la permanencia, mientras que los cordobeses apuntan a meterse en zona de clasificación.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli viene de un empate doloroso ante Platense por 2 a 2, en un encuentro que ganaba hasta el minuto 95, cuando Maximiliano Rodríguez marcó el tanto agónico que dejó sin festejo al Santo. Con apenas 19 puntos en la tabla anual, San Martín ocupa el anteúltimo lugar y hoy estaría descendiendo. A seis fechas del cierre, está obligado a sumar de a tres para no depender de otros resultados.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha irregular: apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones, con tres empates y una derrota. El conjunto de Oldrá se ubica noveno en la Zona B con 11 puntos, apenas uno menos que Atlético Tucumán y Sarmiento, que por ahora ocupan los últimos puestos de playoffs. Un triunfo en San Juan lo dejaría muy bien posicionado de cara a la recta final del torneo.