Atlético Tucumán busca defender su lugar en playoffs ante un Platense que quiere dar el golpe

El Decano recibe al Calamar este sábado desde las 19 en el José Fierro por la fecha 11.

Hoy 00:09

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este sábado desde las 19:00 en el estadio Monumental Presidente José Fierro, por la 11° fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan con la ilusión de meterse en los playoffs, en una lucha pareja en la mitad de la tabla de la Zona B.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Decano viene de caer por 3-1 en Liniers frente a Vélez, aunque se mantiene séptimo con 12 puntos, dentro de los puestos de clasificación. Sin embargo, tiene muy poca diferencia respecto a sus perseguidores: Instituto suma 11 y el propio Platense, próximo rival, lo sigue con 10 unidades. Un traspié podría costarle el lugar entre los ocho mejores.

Por su parte, el Calamar consiguió un empate agónico ante San Martín de San Juan que le permitió seguir con chances. Los dirigidos por Kily González saben que un triunfo en Tucumán no solo les permitirá superar al Decano en la tabla, sino también entrar en zona de playoffs, lo que sería clave para mantener vivo el sueño de volver a ser protagonistas como en el Apertura, donde se consagraron campeones.