Atlético Tucumán venció a Platense y volvió a meterse entre los ocho mejores de la Zona B

El Decano derrotó al campeón por 2-0 y sumó tres puntos de oro para seguir en la pelea.

Hoy 21:06

Atlético Tucumán venció por 2-0 a Platense en el Estadio Monumental José Fierro, por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025, y logró un triunfo fundamental para escalar posiciones y meterse en zona de playoffs.

El Decano fue superior durante gran parte del encuentro y se quedó con una victoria justa ante un Calamar que no pudo sostener el ritmo del local. Con este resultado, los dirigidos por Facundo Sava alcanzaron los 15 puntos, ubicándose en la séptima posición de la Zona B.

Por su parte, Platense quedó relegado en la undécima colocación con 10 unidades, quedando fuera de los puestos de clasificación. El conjunto de Vicente López deberá recuperarse rápidamente si quiere mantener sus aspiraciones en el tramo final del torneo.

