Falleció Vera Jarach, histórica Madre de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por la memoria

La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, Vera Jarach , murió este viernes a los 97 años . Se trata de una de las grandes exponentes y luchadoras por los derechos humanos en el país.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo escribieron un sentido texto donde afirman que al organización "despide con profunda tristeza a la compañera de lucha Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora".

"Vera llegó a la Argentina escapando del fascismo en Italia. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz. Años más tarde, su hija, Franca Jarach, sería víctima del genocidio perpetrado por la última dictadura argentina", resaltaron.

Luego, agregaron: "Desde entonces, Vera luchó por Memoria, Verdad y Justicia. Tenía claro que cuando la humanidad no recuerda, puede repetir las tragedias más horrendas. Por eso luchaba con la palabra, el relato, la participación. Le encantaba conversar con jóvenes porque sabía que allí está la garantía de la no repetición".