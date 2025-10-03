Falleció Vera Jarach, histórica Madre de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por la memoria

La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, Vera Jarach, murió este viernes a los 97 años. Se trata de una de las grandes exponentes y luchadoras por los derechos humanos en el país.
Comprometida con los derechos humanos, dedicó su vida a buscar justicia por su hija desaparecida en la dictadura.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo escribieron un sentido texto donde afirman que al organización "despide con profunda tristeza a la compañera de lucha Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora". "Vera llegó a la Argentina escapando del fascismo en Italia. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz. Años más tarde, su hija, Franca Jarach, sería víctima del genocidio perpetrado por la última dictadura argentina", resaltaron. Luego, agregaron: "Desde entonces, Vera luchó por Memoria, Verdad y Justicia. Tenía claro que cuando la humanidad no recuerda, puede repetir las tragedias más horrendas. Por eso luchaba con la palabra, el relato, la participación. Le encantaba conversar con jóvenes porque sabía que allí está la garantía de la no repetición". "Vera repetía, una y otra vez, que al Nunca más debía agregarse ´Nunca más el silencio´. Y lo hizo hasta el último de sus días, en cada charla, en cada reunión entre compañeros y compañeras de lucha. Seguiremos tu ejemplo, querida Vera, combatiendo el olvido y el silencio, cuidando siempre la memoria", finaliza el mensaje de Abuelas. Según indicaron allegados, la despedida a Vera será este viernes de 17 a 20 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160). La ceremonia se reanudará el sábado de 8 a 11 de la mañana. De allí, el cortejo partirá hasta el cementerio de la Chacarita.
