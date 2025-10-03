Se desarrolla a pleno la 3ª jornada del Torneo Nacional de Natación en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades

El secretario de Deportes, la intendente y José Meolans hicieron la entrega de premios a los ganadores de las pruebas de las categorías que se disputaron durante la mañana.

Con más de 400 competidores de todo el país, se inició este viernes la tercera jornada del Torneo Nacional de Natación, en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de la ciudad.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el secretario de Deportes, Carlos Dapello, acompañado por la intendente Norma Fuentes; los representantes de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Rubén Bustos y Silvia Torres, y el reconocido atleta José Meolans, figura destacada esta disciplina. También estuvieron la directora del complejo, Josefina Bandrowsky, y el diputado provincial, Juan Manuel Beltramino.

Dapello dio la bienvenida a todos los participantes y transmitió los saludos del gobernador de Gerardo Zamora y de la senadora Claudia Ledesma de Zamora. “Santiago del Estero tiene en agenda al deporte como política de Estado, es por eso que hoy se está desarrollando esta competencia en este lugar magnifico, les deseo una feliz estadía y muchos éxitos”, señaló.

Por su parte, Meolans expresó su alegría volver a esta provincia “que está muy latente y muy cuidada”. También pidió a los santiagueños y a quienes comparten la pasión por la natación que “valoren este lugar que convoca a tantos atletas”, a quienes alentó a dar lo mejor en esta competencia.

Acto seguido, el secretario de Deportes, la intendente y José Meolans hicieron la entrega de premios a los ganadores de las pruebas de las categorías que se disputaron durante la mañana.