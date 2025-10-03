Terrible tragedia: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

La acompañante del hombre, una mujer de 28 años, fue derivada a un hospital local. Los ocupantes del micro no sufrieron heridas de gravedad

En el kilómetro 31 de la Ruta E-55, en el tramo comprendido entre Bialet Massé y la Comuna San Roque, tuvo lugar un accidente vial que derivó en la muerte de un hombre de 37 años en la mañana de este viernes. La víctima, identificada como suboficial de la Policía de Córdoba, circulaba en un Citroën Aircross cuando colisionó contra un colectivo perteneciente a la empresa La Calera, donde viajaban treinta pasajeros.

El siniestro, registrado en pleno valle de Punilla, provocó la intervención inmediata de servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los equipos médicos constataron el fallecimiento del conductor del automóvil, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud del impacto contra el vehículo de gran porte.

Junto a él, una mujer de 28 años que ocupaba el asiento del acompañante fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Funes para recibir atención médica. Por otro lado, los pasajeros del ómnibus recibieron asistencia por parte de personal policial y facultativos, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

A raíz del choque, la circulación sobre la Ruta E-55 fue interrumpida en su totalidad, mientras peritos y efectivos policiales llevaron a cabo tareas en el sitio del hecho.

Las causas que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación, sin que por el momento se hayan dado a conocer mayores detalles. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los pormenores de este episodio que conmocionó a la región.