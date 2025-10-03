Estados Unidos destruyó otra narcolancha frente a las costas de Venezuela y elevó su ofensiva en el Caribe

El Pentágono no ofreció más detalles sobre la identidad o filiaciones de las personas fallecidas, ni sobre la cantidad exacta de drogas incautadas.

Hoy 15:57

Una embarcación sospechada de transportar drogas ilegales fue atacada este viernes por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Como resultado del operativo, murieron cuatro personas a las que las autoridades estadounidenses acusan de pertenecer a organizaciones de narcotráfico. Hegseth señaló en la red social X que se trata del cuarto operativo de este tipo en las últimas semanas en el marco del “conflicto armado no internacional” contra el tráfico de drogas en el Caribe.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Trump dijo que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras un nuevo ataque de Estados Unidos

En su publicación, Hegseth afirmó: “Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU. Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”.

ðºð¸ð»ðªâ¼ï¸ | URGENTE: El ejercito de los Estados Unidos acaba de atacar otra embarcaciÃ³n del CÃ¡rtel de los Soles de Nicolas Maduro, esta vez frente a las costas de Venezuela.



Cuatro terroristas chavistas han sido ELIMINADOS.pic.twitter.com/EQk4pM2tDu — AgustÃ­n Antonetti (@agusantonetti) October 3, 2025

El secretario de Defensa señaló además que “la Inteligencia, sin duda alguna, confirmó que esta embarcación estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta marítima conocida por el tránsito de drogas”.

Hegseth advirtió en X que estos ataques de las fuerzas de Estados Unidos “continuarán hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense”.

En el video divulgado junto al mensaje se observa una lancha rápida navegando en mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en humo y fuego. El buque, tras la detonación, se mantiene a flote, consumido por las llamas. El Pentágono no ofreció más detalles sobre la identidad o filiaciones de las personas fallecidas, ni sobre la cantidad exacta de drogas incautadas. Cuando la agencia Associated Press solicitó información adicional, funcionarios del Pentágono remitieron a la publicación de Hegseth.

Te recomendamos: Eventual agresión de Estados Unidos: Maduro decretó el estado de conmoción exterior en Venezuela

El presidente Donald Trump también se refirió directamente al operativo a través de un mensaje en redes sociales, donde señaló que la embarcación interceptada “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas” y que fue detenida “temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela” cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense.

El ataque ocurre menos de un día después de que se conociera que Trump declaró a los cárteles de la droga como “combatientes ilegales” e informó de que Estados Unidos se encuentra “en conflicto armado no internacional” contra esas organizaciones, de acuerdo con un memorándum revelado por Associated Press.

El reporte oficial del Departamento de Defensa señala que este último ataque eleva a cuatro el número de embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses en semanas recientes, con al menos 21 personas muertas. Según confirmaron dos funcionarios de Defensa a Associated Press, la presencia de la Marina en el Caribe —con ocho buques de guerra y más de 5.000 efectivos— se ha mantenido estable durante semanas, aunque prefirieron no entregar detalles adicionales sobre las operaciones en curso. En al menos tres de los ataques recientes, las embarcaciones involucradas provenían de Venezuela.

Steven Cheung, portavoz de la Casa Blanca, celebró el operativo de este viernes asegurando que los traficantes y sus “drogas mortales se han convertido en polvo de estrellas”. Por otro lado, expertos legales citados por la agencia AFP han cuestionado la legalidad de emplear fuerza militar contra presuntos traficantes fuera de las fronteras estadounidenses y tras una declaración unilateral de conflicto armado, apuntando que tales acciones podrían contravenir el derecho internacional.

Washington ha acusado al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su régimen de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una “amenaza militar”, lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

La tensión creció el jueves cuando el régimen chavista aseguró que varios cazas estadounidenses efectuaron una “incursión ilegal” en una zona aérea bajo su control. Maduro ha dicho que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Por su parte, Trump había asegurado esta semana que el presunto tráfico de drogas en alta mar era casi inexistente tras los ataques previos. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, indicó.