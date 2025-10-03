Egresaron 24 profesionales del Sistema de Residencias de Ciencias de la Salud

Este año se destacó las primeras médicas egresadas de las residencias posbásicas en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva y en Neuropediatría y la primera egresada en la Residencia de Enfermería en Neonatología.

Hoy 16:10

En el Ministerio de Salud se llevó a cabo el Acto de colación de 24 egresados y 7 jefes de residentes del Sistema de Residencias de Ciencias de la Salud, que forman parte de la estrategia provincial de formación de recursos humanos especializados para el sistema sanitario.

Este año se destacó las primeras médicas egresadas de las residencias posbásicas en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva y en Neuropediatría y la primera egresada en la Residencia de Enfermería en Neonatología. Así también, se celebró el egreso de la primera traumatóloga mujer de la provincia.

En esta cohorte egresaron profesionales de las residencias de anestesiología, cirugía general, cirugía infantil, terapia intensiva de adultos, tocoginecología, traumatología y ortopedia, pediatría, oftalmología, odontología, obstetricia, salud mental (psicología), enfermería en neonatología, y de las especialidades posbásicas en neuropediatría, terapia intensiva infantil y cirugía ginecológica mínimamente invasiva.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el director de Docencia, Capacitación e Investigación, Dr. Sergio Scrimini; directores de hospitales, instructores, jefes de residencias y familiares de los egresados.

La ministra de Salud, felicitó a los y las egresados y les dio la bienvenida al sistema de salud provincia. En su discurso destacó el compromiso del Gobierno provincial en salud: “El gobernador Dr. Gerardo Zamora, ha planteado con firmeza que la inversión en salud no sólo debe traducirse en infraestructura y equipamiento, sino también en la formación de recursos humanos”.

“Mientras a nivel nacional se han desorganizado las residencias y se ha delegado a las provincias la responsabilidad exclusiva, en nuestra provincia seguimos invirtiendo y apostando a la formación del talento humano que necesita el sistema de salud”. Por otro lado expresó que: “En lo que resta del año vamos a tener más buenas noticias: siete egresados de nuestra Facultad de Medicina comenzarán su especialización como médicos pediatras. Esto es fundamental porque pediatría es una especialidad crítica y que nuestros propios egresados puedan especializarse en la provincia nos llena de orgullo”.

El secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza felicitó a los residentes por el esfuerzo y resaltó la importancia de mantener el sentido de pertenencia al sistema público de salud:“Nunca se olviden que el hospital y los pacientes están por encima de todo. Por más ciencia que tengamos, lo fundamental es el trato humanitario y trabajar con el corazón”. Asimismo, los alentó a encarar esta nueva etapa con compromiso y trabajo en equipo.

Por su parte, el director Sergio Scrimini resaltó la importancia estratégica del sistema de residencias: “Aquí tenemos bien claro cuál es el valor de la residencia en la formación de recursos humanos para el sistema de salud pública y privado de nuestra provincia”.

También subrayó el valor del trabajo de los formadores y celebró que “por primera vez egresan médicas en dos residencias posbásicas desarrolladas íntegramente en nuestros hospitales públicos, con formadores de la provincia”.

En representación de sus colegas, la Dra. Florencia Mitre, primera egresada de la residencia posbásica en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva, expresó su emoción y agradecimiento: “Tuve el privilegio de volver a mi provincia para continuar mi formación y especializarme en un área de gran demanda, gracias al apoyo del Ministerio de Salud y de mis formadores. Esta posibilidad me permitió crecer profesionalmente sin dejar de cumplir el rol más importante de mi vida: ser madre. Es una enorme satisfacción haber podido formarme en mi tierra y aportar mis conocimientos al sistema de salud de Santiago del Estero”.

En esta nueva cohorte de profesionales de la salud, recibieron su título los doctores Facundo Ignacio Gómez y Roger Silvano Sayago González, de la Residencia de Anestesiología. En el área de Cirugía General del Hospital Regional egresaron los doctores Nicolás Ramiro Castaño, Luis Armando Cordero y Ricardo Antonio Urtubey.

De la Residencia de Oftalmología culminaron su formación la doctora Gisel Elina Aguirre y el doctor Claudio Alejandro Almada, mientras que de Cirugía Infantil lo hizo el doctor Juan José Asselborn.

En Pediatría egresó el doctor Santiago Antonio Ichari; en Terapia Intensiva de Adultos, las doctoras María Gabriela Arce Gallardo e Ivana Sabrina González Pompillo; y en Tocoginecología, la doctora Anabella Marisel Godoy.

Asimismo, en Traumatología y Ortopedia completaron su residencia la doctora Makarena Daiana Carabajal y el doctor Iván Ricardo Herrera Tinoco. En la Residencia Posbásica de Terapia Intensiva Infantil egresó la doctora Gimena Lourdes Soraire; en Cirugía Ginecológica y Minimamente Invasiva, la doctora Florencia Mitre; y en Neurología Pediátrica, la doctora Eugenia Valeria Rotondo.

También concluyeron su formación la licenciada Verónica Graciela Acosta, en la Residencia de Enfermería en Neonatología; la doctora Fiama Soledad Sosa Córdoba, en Odontología; y, en Obstetricia, las licenciadas Jimena Ávila Jiménez, Antonella Yudith Núñez y Cintia Patricia Vega.

Finalmente, de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental en el área de Psicología, egresaron las licenciadas María Virginia Corvalán y Adriana Gisella Mansilla.