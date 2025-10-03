El FMI confirmó que negocia con el Tesoro de EE.UU. los planes de asistencia financiera para la Argentina

Luego de conversar con Scott Bessent, la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, aseguró que espera reunirse con Luis Caputo y su equipo en los próximos días.

Hoy 16:48

Antes del viaje de Luis Caputo y el equipo económico, el FMI aseguró que está coordinando con el Tesoro de los EE.UU. los detalles de la asistencia financiera a la Argentina.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE. UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", escribió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en X.

El ministro Caputo agradeció el apoyo y dijo que espera ansioso por reunirse con ella en Washington. Sin embargo, por el momento no hay confirmación sobre la agenda del equipo económico en Estados Unidos. Tampoco el FMI pudo detallar cuándo se realizará el encuentro.

La utilización de DEG a los que se refirió Georgieva tiene que ver con las reservas que Estados Unidos tiene Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI. La titular del organismo ya impulsó soluciones a nivel global para que los países con mayor tenencia de esos fondos los puedan colocar en un fondo que financia a naciones más pobres.