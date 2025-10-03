Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 35º
X
País

El FMI confirmó que negocia con el Tesoro de EE.UU. los planes de asistencia financiera para la Argentina

Luego de conversar con Scott Bessent, la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, aseguró que espera reunirse con Luis Caputo y su equipo en los próximos días.

Hoy 16:48

Antes del viaje de Luis Caputo y el equipo económico, el FMI aseguró que está coordinando con el Tesoro de los EE.UU. los detalles de la asistencia financiera a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE. UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", escribió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en X.

El ministro Caputo agradeció el apoyo y dijo que espera ansioso por reunirse con ella en Washington. Sin embargo, por el momento no hay confirmación sobre la agenda del equipo económico en Estados Unidos. Tampoco el FMI pudo detallar cuándo se realizará el encuentro.

La utilización de DEG a los que se refirió Georgieva tiene que ver con las reservas que Estados Unidos tiene Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI. La titular del organismo ya impulsó soluciones a nivel global para que los países con mayor tenencia de esos fondos los puedan colocar en un fondo que financia a naciones más pobres.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  2. 2. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  3. 3. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  4. 4. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
  5. 5. Tragedia en China: un influencer murió al estrellarse con un avión ultraligero casero durante una transmisión en vivo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT