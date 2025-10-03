Gran expectativa por la 7ª fecha del Karting Santiagueño: cronograma oficial y finales nocturnas

La competencia se desarrollará el sábado y promete ser determinante en la definición de los campeonatos en las distintas categorías.

Hoy 16:49

Santiago del Estero se prepara para vivir una jornada a pura adrenalina con la disputa de la 7ª fecha del Campeonato Santiagueño de Karting, organizada por la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE). El evento se correrá íntegramente este sábado y promete ser determinante en la definición de los campeonatos en las distintas categorías.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad oficial comenzará con las inscripciones, habilitadas desde las 14:00 hasta las 17:00 en la Torre de Control. Luego, a las 17:00, se llevará a cabo la reunión de pilotos, con especial énfasis en el respeto estricto de los horarios establecidos.

Tarde y noche a pura velocidad

Los entrenamientos se pondrán en marcha a las 18:00, iniciando con la categoría 110 Escuela y continuando hasta las 18:42 con tandas de 5 minutos para las siete divisionales: 110 Escuela, IAME, 150 Nacional "C", 150 Nacional "A", 150 Junior, 150 B y 150 A.

La clasificación se disputará desde las 19:00 hasta las 19:42, donde los pilotos buscarán su mejor tiempo para las grillas de las series. Desde las 20:00 se correrán las series clasificatorias, con mangas de 6 vueltas para la 110 Escuela y entre 8 y 10 vueltas para las demás categorías.

El gran atractivo de la jornada serán las Finales Nocturnas, que comenzarán a las 22:00 con la 110 Escuela y continuarán con la IAME a las 22:15, la 150 Nacional "C" (22:30) y la 150 Nacional "A" (22:45). Más tarde llegará el turno de la 150 Junior a las 23:00, para cerrar con las dos competencias más largas: la 150 B a las 23:20 y la 150 A a las 23:35, ambas con 15 vueltas.

La organización confirmó que toda la emoción será transmitida en vivo por Canal 14 de TIC, mientras que la jornada concluirá con la premiación en la Torre de Control.

Campeonatos al rojo vivo

Con la temporada entrando en su recta final, las luchas por los títulos se intensifican en el Karting Santiagueño. En la IAME 60cc, Lorenzo Liverani lidera con 90 puntos, seguido por Ignacio Sierra (81) y Bautista Sola (69).

En la 150 A, Agustín Viano marcha primero con 82 unidades, con Alejandro Guerra (73) como principal escolta. En la 150 B, Matías Tarchini domina con 94 puntos, sacando una buena diferencia sobre Ricardo Mattar (79).

La 150 Nacional A tiene a Remigio Agüera al frente con 83,5, perseguido por Valentino De La Riestra (78). En la 150 Nacional C, la pelea es punto a punto entre Gabriel Suárez (46) y Miguel Gálvez (45).

En tanto, Ignacio Sierra lidera cómodo en la 150 Junior con 49 puntos, mientras que en la 110 Escuela se destaca Gael Sierra con 83 unidades, seguido por Gerónimo Faccioli (65,5).

Con finales bajo las luces y definiciones cada vez más ajustadas, la séptima fecha del Karting Santiagueño promete ser una fiesta del deporte motor en Santiago del Estero.