SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 33º
Locales

Estudiantes de la escuela Raúl Ricardo Alfonsín visitaron el Poder Judicial de la Provincia

Los alumnos conocieron las distintas dependencias del Palacio de Tribunales, sus funciones y organización de la institución, y fueron guiados por personal del Área de Ceremonial y Protocolo.

Hoy 16:52

Alumnos de cuarto grado de la Escuela capitalina “Raúl Ricardo Alfonsín”, concurrieron en la mañana de hoy al Palacio de Tribunales, donde aprendieron sobre la estructura funcional de la institución y conocieron las distintas dependencias que funcionan en el edificio.

El recorrido inició en el Hall Central de calle Absalón Rojas, donde personal del Área de Protocolo y Ceremonial dieron la bienvenida a los estudiantes y los guiaron durante la visita.

Posteriormente, los visitantes fueron guiados por oficinas como el Registro Único de Adopción (RUA), la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM), el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (Ce.M.A.R.C) y salas de juicio oral, para culminar la visita con el Excmo. Superior Tribunal de Justicia y la Biblioteca del Poder Judicial.

Los docentes que acompañaron a los alumnos durante la visita son: Elisa Lizarraga, Cecilia Sabalza, Jorge Lugones, Marcela Morales y Alicia Ríos, además de dos maestras integradoras.

Al concluir el recorrido por el Poder Judicial y la Legislatura provincial, los chicos continuaron con su visita al Poder Ejecutivo.

