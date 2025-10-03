La bronca de Colapinto tras las prácticas en Singapur: “No tengo feeling con el auto”

El piloto argentino terminó 19° en ambos ensayos sobre el circuito de Marina Bay. Únicamente superó a Albon en la FP1 y a Russell en la FP2.

Hoy 17:00

El argentino Franco Colapinto completó su primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con resultados que dejaron un sabor amargo. El piloto de Alpine finalizó en el 19° puesto en ambas tandas libres, sin lograr acercarse a los tiempos de los líderes ni de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Tras bajarse del monoplaza, el joven de Pilar fue autocrítico con su rendimiento. “Me siento bastante inconsistente, no tengo feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad”, expresó. Y cerró con un mensaje de esperanza: “Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor”.

Condiciones extremas en Marina Bay

Más allá de lo deportivo, la jornada en el circuito callejero de Marina Bay estuvo marcada por la exigencia física que imponen el calor y la humedad de Singapur, factores que lo convierten en uno de los trazados más duros del calendario.

En ese marco surgió nuevamente el debate sobre el uso del chaleco refrigerante, recurso al que recurrieron varios pilotos para soportar las altas temperaturas. Colapinto explicó por qué optó por no utilizarlo: “No puedo ser sincero con esto, es la decisión de cada piloto, yo decidí no usarlo”, señaló.

Próximos pasos

Con estos resultados iniciales, el piloto argentino y el equipo Alpine deberán trabajar intensamente de cara a la jornada del sábado, que incluirá la tercera tanda libre y la clasificación. El objetivo será mejorar las sensaciones en el auto y recortar diferencias en un circuito exigente que no da margen para el error.