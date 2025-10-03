El Rotary Club Huarmi celebró la incorporación Natalia Neme y Ruth Volta como nuevas socias

Durante la ceremonia protocolar, la presidenta del club, María Inés Saracco, tomó juramento a las nuevas integrantes, destacadas referentes de la vida social y comunitaria de Santiago del Estero.

Hoy 18:18

Con la presencia del gobernador del Rotary Club, Leonardo Mongoldt, del distrito 4851, autoridades locales y miembros de la comunidad rotaria, el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi recibió a sus nuevas socias, Natalia Neme y Ruth Volta, en un emotivo acto realizado el jueves 2 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la ceremonia protocolar, la presidenta del club, María Inés Saracco, tomó juramento a las nuevas integrantes, destacadas referentes de la vida social y comunitaria de Santiago del Estero.

En su mensaje, Natalia Neme expresó:

“Hoy me siento profundamente agradecida y emocionada. Después de haber sido interactiana, donde viví experiencias que me marcaron y me dejaron amistades muy valiosas, hoy me toca dar un nuevo paso e incorporarme a Rotary. Rotary es mucho más que un club: es un movimiento mundial que transforma comunidades y brinda esperanza donde más se necesita. Formar parte de esta labor es un verdadero privilegio.”

El encuentro reafirmó el compromiso de Rotary con el servicio, la cooperación y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Cabe destacar que el Distrito 4851, conformado por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba y Mendoza, nació hace siete años y continúa consolidando el legado de servicio de los clubes Rotarios, Rotaract e Interact.