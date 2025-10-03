Icardi celebró que se haya archivado una denuncia en su contra y apuntó contra Maxi López: “Caen las caretas”

El futbolista hizo un contundente posteo tras conocer la decisión que tomó la Justicia.

Hoy 20:06

Mauro Icardi compartió este jueves en sus historias de Instagram una imagen de un expediente y un contundente mensaje: “Causa penal archivada”.

El futbolista del Galatasaray hacía referencia a la denuncia que le inició el Colegio Lincoln por supuesta violencia contra Benedicto, uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. A esa causa luego se sumó como querellante el padre del adolescente.

“Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no!“, comenzó escribiendo el delantero del Galatasaray de Turquía. Y siguió: “Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia ¿cuál será la próxima?“.

“Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable ¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso", concluyó el deportista.