Allanamiento en en el barrio Congreso permitió secuestrar éxtasis, cristal y marihuana

El operativo fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional y derivó en la detención de un hombre mayor de edad. Se incautó drogas, dinero en efectivo, celulares y una moto.

Hoy 20:29

Un operativo de la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero terminó con un importante secuestro de estupefacientes en una vivienda del barrio Congreso de la capital provincial.

El procedimiento se realizó en la tarde de este viernes y estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, dirigida por el fiscal José Piña.

De acuerdo a la investigación, iniciada a comienzos de este año, en el domicilio allanado se acopiaban marihuana, pastillas de éxtasis y cristal, que luego eran distribuidos en la ciudad bajo la modalidad de moto-delivery.

Durante el operativo, los gendarmes procedieron a la incautación de medio kilo de cogollos de marihuana, pastillas de éxtasis y cristal, medio millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y una moto. El avalúo de todo lo secuestrado asciende a seis millones de pesos.

También se concretó la detención de un ciudadano argentino, mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.