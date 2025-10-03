Un camión volcó su carga de soja sobre una camioneta tras un roce en un camino vecinal de Los Juríes

El accidente ocurrió este viernes por la tarde en un camino paralelo a la Ruta 13, cuando un camión perdió el control y derramó toda su carga sobre una camioneta conducida por un docente. No se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron de consideración.

Hoy 20:48

Un accidente vial se registró este viernes en la zona rural de Los Juríes, cuando un camión de gran porte volcó su carga de soja sobre una camioneta, tras un roce entre ambos vehículos. Afortunadamente, no se registraron heridos y solo hubo daños materiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas en un camino de tierra paralelo a la Ruta 13, en sentido norte a sur, en dirección a la escuela de Tomás Young, a unos 10 kilómetros de Los Juríes. Según las primeras averiguaciones, una camioneta conducida por un docente circulaba en la misma dirección que un camión Mercedes Benz, manejado por Carlos Gallardo, de 43 años.

En circunstancias que aún se investigan, ambos rodados protagonizaron un roce lateral, lo que provocó que el conductor del transporte perdiera el control y volcara el acoplado, derramando toda la carga de soja sobre la camioneta.

Si bien los daños materiales fueron de consideración, tanto el conductor del camión como el docente resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Los Juríes y personal policial de la Comisaría N° 48, quienes realizaron los procedimientos correspondientes y despejaron el camino afectado.