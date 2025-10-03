El tremendo elogio de Di María a Mastantuono: “Tiene más calidad que yo”

El capitán de Rosario Central ponderó al jugador de la Selección Argentina y del Real Madrid y destacó su rápida adaptación al fútbol español.

Hoy 21:11

El joven argentino Franco Mastantuono vive un arranque soñado en el Real Madrid, donde ya convirtió su primer gol y se ganó un lugar como titular en el esquema de Xabi Alonso. Su gran desempeño no pasó desapercibido y fue el propio Ángel Di María, referente del fútbol argentino y exfigura del Merengue, quien lo destacó públicamente.

El elogio del Fideo

“Arrancó bien la Champions, eh. Creo que tiene mucha más calidad que yo, ja. La verdad que me puso muy contento. Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno. Seguramente se lo van a valorizar mucho”, señaló el actual capitán de Rosario Central.

Di María también resaltó la madurez del juvenil surgido en River: “Para tener 18 años y hacer lo que hace, me parece que tiene muchísima personalidad. Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”.

Lo que viene

El mediocampista ofensivo de 18 años volverá a la acción este sábado 4 de octubre a las 16 horas en el Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid reciba al Villarreal por la fecha 8 de La Liga, con grandes chances de estar en el once inicial.

Di María, palabra autorizada en Madrid

El Fideo sabe lo que significa vestir la camiseta blanca: disputó 190 partidos, marcó 36 goles y repartió 85 asistencias. En su paso por el club conquistó una Liga, dos Copas del Rey y la UEFA Champions League 2014, donde fue figura en la final contra el Atlético de Madrid.