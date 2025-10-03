Ingresar
Policiales

Allanamientos en Huaico Hondo y Villa Borges: tres detenidos y el secuestro de una moto robada

Durante un operativo encabezado por la Comisaría Comunitaria N° 9, la Policía aprehendió a tres sospechosos vinculados a un caso de hurto calificado por escalamiento y secuestró una Honda Twister 250cc junto a varios celulares.

Hoy 21:02

En la mañana de este viernes, personal policial desplegó allanamientos en los barrios Huaico Hondo y Villa Borges de la ciudad Capital, en cumplimiento de un oficio judicial refrendado por el Juez de Control y Garantías.

Los procedimientos concluyeron con la detención de García (32), Guzmán (22) y Gutiérrez (30). Asimismo, los efectivos incautaron una motocicleta Honda Twister 250cc color rojo y tres teléfonos celulares, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Las medidas se desarrollaron con presencia de testigos hábiles y sin incidentes, en el marco de la política de prevención y esclarecimiento de ilícitos que lleva adelante la Policía de Santiago del Estero.

