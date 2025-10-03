El Deán: detuvieron a un hombre con pedido de captura por amenazas y daños

El acusado caminaba por el costado de una ruta y al notar la presencia policial intentó huir hacia una zona montuosa, pero fue reducido a los pocos metros.

Hoy 21:16

En un rápido accionar, personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, logró la aprehensión de un sujeto que registraba pedido de detención vigente en el marco de una causa por amenazas, daños y desobediencia judicial.

El procedimiento se llevó a cabo en horas del mediodía del 3 de octubre en la localidad de El Deancito, departamento Capital, cuando los efectivos realizaron un operativo de búsqueda tras una denuncia de su madre, quien lo sindicó como autor de disturbios, daños y la sustracción de elementos de su vivienda.

Durante el operativo, los uniformados observaron a un hombre con similares características al denunciado caminando por la ruta. Al darle la voz de alto, este intentó darse a la fuga hacia una zona montuosa, siendo finalmente reducido a los pocos metros e identificado como Urquiza, de 31 años, quien además posee antecedentes por delitos de lesiones y daños.

En su poder se secuestraron un destornillador de mango rojo y una llave brazo de cricket de metal, herramientas que habrían sido sustraídas momentos antes de la vivienda de su progenitora.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 49, quedando a disposición de la Justicia, con intervención del Ministerio Público Fiscal de ciudad Capital.