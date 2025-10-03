Con la presencia de Meolans, Fuentes y Dapello premiaron a los mejores del Campeonato Argentino de Natación

El certamen fue organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y reunió a más de 100 instituciones y alrededor de 600 nadadores de todo el país.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello, encabezaron la ceremonia de entrega de premios del Campeonato Argentino Máster de Natación, disputado en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades.

El certamen fue organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y reunió a más de 100 instituciones y alrededor de 600 nadadores de todo el país, consolidándose como uno de los eventos más prestigiosos del calendario nacional.

La competencia tuvo un atractivo especial con la presencia del multicampeón José Meolans, quien ofreció charlas y conversatorios a deportistas y público, aportando su experiencia en el alto rendimiento.

Durante la premiación, Fuentes destacó la importancia de recibir este tipo de torneos en Santiago del Estero: “Es un orgullo para los santiagueños albergar una competencia de gran prestigio y generar un espacio de encuentro y camaradería en torno a la natación”.

Además, subrayó que el deporte forma parte de una política pública en la provincia, donde se trabaja para impulsar todas las disciplinas y fusionarlas con el turismo, con el objetivo de dinamizar la economía local y proyectar a Santiago como sede de grandes eventos.