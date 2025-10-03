Ingresar
03 OCT 2025
Por la obra de repavimentación de Av. Colón habrá un desvío en el cruce con Pedro León Gallo

El tránsito de esta zona se verá afectado desde este sábado 4 de octubre a causa de las obras de repavimentación.

Hoy 21:20

Ante la continuidad de la obra de repavimentación de la Avenida Colón, a partir del día sábado 4 quedará interrumpido el tránsito en el cruce con avenida Pedro León Gallo para permitir el trabajo de operarios y maquinarias en las mejoras integrales de esa vía de circulación.

Cabe mencionar, que las tareas se localizarán sobre la calzada oeste de la avenida Colón es decir en el sentido de circulación norte a sur.

Por este motivo, la línea de colectivos 118 modificará temporariamente su recorrido en ese sector.

Al circular de este a oeste por Pedro León Gallo se desviará hacia calle Santa Fe, continuará por Sarmiento, Sebastián Ábalos y retomará Pedro León Gallo. En tanto, de oeste a este, las unidades que circulan por Pedro León Gallo girarán hacia la derecha por Sebastián Ábalos, hasta Congreso para continuar con su recorrido habitual.

