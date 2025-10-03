Dillom entrenó con Lali Espósito a puro boxeo, insultos y cachetadas rumbo a su show en Vélez

El trapero compartió un divertido video de su preparación para el recital más importante de su carrera. La cantante, con experiencia en el estadio, lo acompañó como entrenadora personal y lo motivó con arenga, humor y exigencia.

Hoy 21:54

Tras la reprogramación de su esperado recital en Vélez, Dillom decidió transformar la bronca en energía y mostró en redes sociales cómo se prepara para una de las noches más importantes de su carrera. Para ello contó con una entrenadora muy especial: Lali Espósito, la artista argentina con más presentaciones en el estadio en 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el video publicado por el trapero se lo ve llegar a un gimnasio acompañado de la cantante. Vestido con un buzo deportivo retro de la Selección Argentina y medias de Boca Juniors, Dillom confesó frente a cámara: “Hoy vamos a entrenar con mi mejor amiga del show business, la señora Lali, que ya tiene varios Vélez hechos, así que sabrá darme algún tip”.

La sesión comenzó con elongación y luego pasaron a la cinta, donde Lali lo arengaba sin filtros: “Dale, que se viene el Vélez hijo de p...”. Entre risas y esfuerzo, Dillom respondía: “Sos una jodida popstar”.

El entrenamiento siguió con sentadillas, coordinación y abdominales, momento en el que Lali llevó la exigencia al máximo: se colocó a sus pies y, mientras lo motivaba a gritos, le dio cachetadas para que siguiera el ritmo. “¿Sos una popstar o no sos una popstar?”, insistía la cantante.

La jornada tuvo también un segmento de boxeo. Primero, Lali puso a prueba la resistencia de Dillom golpeándole el abdomen, y luego subieron juntos al ring. Con guantes puestos, el trapero lanzó golpes contra las manos protegidas de la intérprete de “No me importa”, que lo animaba al grito de: “¡Dame fuerte hijo de p... Eso!”.

Con humor, esfuerzo y la complicidad de Lali, Dillom mostró cómo se prepara para el desafío más grande de su carrera: llenar Vélez y dejar su marca en la música urbana argentina.