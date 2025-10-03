Ingresar
Hamas aceptó liberar a todos los rehenes y Trump le pidió a Israel que frene los bombardeos en Gaza

El mandatario estadounidense había dado un ultimátum para que la organización terrorista aceptara el cese al fuego antes del domingo.

Hoy 21:54

Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptó parcialmente la propuesta de paz y podría liberar a los rehenes israelíes en los próximos días, según informó en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló el grupo terrorista.

Además, añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”. Minutos después, fue el mismo presidente de los Estados Unidos quien confirmó que hay negociaciones en curso.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pidió que Israel “frene inmediatamente los bombardeos en Gaza” para avanzar en la liberación de las personas que se mantienen en cautiverio desde el 7 de octubre.

El presidente de Estados Unidos había anunciado que antes del domingo la organización terrorista debería aceptar su plan de cese al fuego o sino “todo el infierno caería” sobre ellos.

En el comunicado publicado en la tarde noche del viernes, Hamas le agradeció a Trump “por sus esfuerzos para detener la guerra en Gaza”.

El grupo islamista aceptó entregar el poder en el enclave palestino, pero pidió que el futuro gobierno esté integrado por representantes palestinos, a diferencia de lo que había propuesto la Casa Blanca.

Se espera un mensaje grabado de Donald Trump en los próximos minutos, en la misma línea con el mensaje publicado en las redes sociales.

