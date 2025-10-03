Detienen en Las Termas a sospechoso por el robo en dos comercios de Villa Balnearia

El rápido accionar de la Policía permitió avanzar en el esclarecimiento de los robos ocurridos días atrás en dos locales comerciales en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Hoy 22:31

En la madrugada del 27 de septiembre, delincuentes ingresaron a un local de indumentaria en calle Juan Felipe Ibarra al 200, desde donde sustrajeron diversas prendas de vestir tras romper un ventiluz en la parte trasera. Horas más tarde, en la misma zona, otra banda delictiva ingresó a una forrajería y robó alrededor de 10.000 pesos en efectivo, además de herramientas, tras forzar otra abertura. En ambos comercios ocasionaron destrozos en las instalaciones.

Desde ese momento, personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 de Villa Balnearia y de la Sección Investigaciones de la Departamental N° 6 inició un minucioso trabajo de recolección de pruebas, relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia, bajo directivas del fiscal interviniente, Dr. Ignacio Guzmán.

Como resultado de esas investigaciones, este viernes los uniformados llevaron a cabo un procedimiento en un domicilio ubicado sobre calle Manuel Taboada, sector B del barrio Villa Balnearia, donde lograron secuestrar prendas de vestir vinculadas a la causa y proceder a la detención de un hombre de 29 años, identificado como José Francisco Juárez, alias “Kiko” quien cuenta con frondosos antecedentes, sindicado como presunto autor de los ilícitos.

El fiscal dispuso la continuidad de las diligencias tendientes a recuperar la totalidad de los bienes sustraídos, al tiempo que la Policía de la Provincia destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas dependencias que permitió concretar la aprehensión en pocos días, llevando tranquilidad a la comunidad y a los comerciantes damnificados.