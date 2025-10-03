Robo de los 10 mil dólares en Termas: detuvieron a dos sospechosos y recuperaron la caja fuerte

Con un importante despliegue policial llevaron allanamientos en tres domicilios vinculados al robo.

Hoy 23:13

Un importante procedimiento policial permitió esclarecer en pocas horas el robo de una caja fuerte con 10 mil dólares y documentación familiar denunciado por el comerciante Pedro Martín Rutkevicius, hecho ocurrido en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación, encabezada por el Departamento Robo y Hurto (DGI) en conjunto con la División Prevención de la Departamental de Seguridad Ciudadana N°6, fue coordinada por el fiscal Dr. Emanuel Sabater, con intervención del Juez de Control y Garantías Dr. Diego Martín Vittar, quien otorgó las órdenes de allanamiento.

Durante los operativos con un amplio despliegue policial , se concretaron allanamientos en tres domicilios vinculados a los sospechosos. En la localidad de Mansupa (Dto. Río Hondo) se logró la detención de Santiago Fernando Jiménez, argentino de 32 años, domiciliado en Colonia Tinco, junto al secuestro de prendas de vestir y un teléfono celular Samsung.

Posteriormente, en un procedimiento paralelo sobre la Ruta Provincial N°3, en cercanías de La Aguada, los investigadores hallaron una caja fuerte color crema, con daños en la parte frontal pero sin ser violentada. El elemento fue levantado, embalado y remitido a la sede del Departamento Robo y Hurto bajo estricta cadena de custodia.

En simultáneo, otro equipo allanó un domicilio del barrio Usurpado de Termas, donde se produjo la detención de Javier Ramón Romero, argentino de 34 años, domiciliado en calle República Argentina N°33 del barrio Soberanía, además del secuestro de una furgoneta Renault Kangoo gris, dominio AF229NW (con anomalías en la patente), y un teléfono celular Motorola.

Un tercer allanamiento, en calle Brasil del barrio 60 Viviendas, arrojó resultados negativos.

Según confirmaron fuentes policiales, la caja fuerte será abierta mañana bajo la supervisión del fiscal Sabater, con presencia de la parte damnificada y peritos de la División Criminalística, para corroborar si en su interior se encuentran los 10 mil dólares y la documentación denunciada por Rutkevicius.

El rápido accionar policial fue clave para detener a los sospechosos y recuperar elementos de prueba en el marco de una investigación que continúa con medidas judiciales en curso.