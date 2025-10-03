Recuperan la moto robada a un menor tras un exitoso operativo policial

El operativo fue realizado en Las Termas de Río Hondo.
La Policía de Las Termas de Río Hondo logró recuperar una motocicleta Yamaha FZ 250 cc que había sido robada el pasado 2 de octubre a un adolescente de 14 años en inmediaciones de la Escuela N° 673 “Fuerzas Argentinas”. El procedimiento incluyó allanamientos, secuestros y la detención de un sospechoso.
El asalto ocurrió en la intersección de calles Santa Fe y Güemes, donde dos delincuentes armados interceptaron al menor y lo obligaron a entregar su rodado bajo amenazas. Tras la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 40, personal del Departamento Robo y Hurto, con apoyo de efectivos locales, inició la investigación bajo la intervención del juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, y la Fiscalía a cargo del Dr. Emanuel Sabater.
El operativo se desarrolló este 3 de octubre en un domicilio de calle Güemes N° 471, en el barrio El Alto, donde se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al ilícito. En el lugar fue detenido un joven de 25 años, quien quedó alojado en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6 por disposición del fiscal interviniente.
Posteriormente, las pesquisas condujeron a un inmueble en el barrio Villa Nueva, donde otro individuo entregó la motocicleta sustraída, que fue formalmente secuestrada y reconocida por la víctima. La Fiscalía dispuso la continuidad de la causa, con el objetivo de establecer la participación de otros implicados.