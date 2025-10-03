Ingresar
Recuperan la moto robada a un menor tras un exitoso operativo policial

El operativo fue realizado en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 23:40

La Policía de Las Termas de Río Hondo logró recuperar una motocicleta Yamaha FZ 250 cc que había sido robada el pasado 2 de octubre a un adolescente de 14 años en inmediaciones de la Escuela N° 673 “Fuerzas Argentinas”. El procedimiento incluyó allanamientos, secuestros y la detención de un sospechoso.

El asalto ocurrió en la intersección de calles Santa Fe y Güemes, donde dos delincuentes armados interceptaron al menor y lo obligaron a entregar su rodado bajo amenazas. Tras la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 40, personal del Departamento Robo y Hurto, con apoyo de efectivos locales, inició la investigación bajo la intervención del juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, y la Fiscalía a cargo del Dr. Emanuel Sabater.

El operativo se desarrolló este 3 de octubre en un domicilio de calle Güemes N° 471, en el barrio El Alto, donde se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al ilícito. En el lugar fue detenido un joven de 25 años, quien quedó alojado en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6 por disposición del fiscal interviniente.

Posteriormente, las pesquisas condujeron a un inmueble en el barrio Villa Nueva, donde otro individuo entregó la motocicleta sustraída, que fue formalmente secuestrada y reconocida por la víctima. La Fiscalía dispuso la continuidad de la causa, con el objetivo de establecer la participación de otros implicados.

